Колишній головний тренер збірної України з боксу Леонід Лоївський ввважає, що видатний екс-чемпіон світу Володимир Кличко досі може бути конкурентним у надважкій вазі.

– 19 липня Віталію Кличку виповнилося 54 роки. Його брат Володимир привітав його незвичайним чином – підтягнувся 54 рази. Як думаєте, з огляду на нинішній рівень надважкої ваги, на що може розраховувати Володимир Кличко, якщо повернеться?

– У 49 років так триматися – це викликає повагу. У кожного боксера був свій час, у Володимира – також. Обоє братів – справжні великі чемпіони.

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Зараз часто кажуть, що епоха не та, що от Майк Тайсон на піку всіх би переміг... Дехто навіть каже, що Усик слабкий, але він уже перебив усю еліту дивізіону двічі. Не варто порівнювати різні епохи – в кожній були свої великі чемпіони.

Питання лише в мотивації Володимира. Але я знаю, що він не припиняє тренування. Зважаючи на його досвід та майстерність, навіть якщо повернеться – соромно йому точно не буде. А якщо він битиметься з однолітками – тут я сміливо ставлю на Володю. Він справжній боєць і ще може довести, що "порох у порохівницях" не вивітрився, – сказав Лоївський в інтерв'ю Sport-express.

Нагадаємо, Володимир Кличко завершив боксерську кар'єру у 2017 році, однак заявляв, що хотів би повернутися на ринг. В своєму останньому поєдинку Володимир достроково поступився Ентоні Джошуа.

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