ITF M25, Санта-Маргеріта-ді-Пула (Італія), ґрунт. 1/8 фіналу

Олександр Овчаренко (Україна, АТР №355) – Кайл Едмунд (Велика Британія, АТР №512) – 2:0 (6:1, 6:2)

Перша ракетка світу кинув "нейтральну" тенісистку, промінявши її на іншу росіянку

Колишня 15-та ракетка світу Кайл Едмунд зустрівся у 1/8 фіналу турніру ITF M25 з українцем Олександром Овчаренком.

Попри досягнення в минулому, британець не отримав й найменшого шансу в грі проти українського тенісиста. Перший сет Овчаренко впевнено забрав з рахунком 6:1, а в другому майже повторив результат дебютної партії – 6:2.

В підсумку 2:0 за сетами й українець крокує у чвертьфінал італійського ґрунтового турніру. Там Овчаренко зустрінеться з Флораном Баксом (Франція, ATP №417), який переміг Таха Бааді (Марокко, ATP №671).

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