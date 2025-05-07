Український тенісист вийшов у чвертьфінал турніру ITF M25, здолавши колишню 15-ту ракетку світу
Українець Олександр Овчаренко переграв у 1/8 фіналу італійського ґрунтового турніру Кайла Едмунда.
ITF M25, Санта-Маргеріта-ді-Пула (Італія), ґрунт. 1/8 фіналу
Олександр Овчаренко (Україна, АТР №355) – Кайл Едмунд (Велика Британія, АТР №512) – 2:0 (6:1, 6:2)
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Колишня 15-та ракетка світу Кайл Едмунд зустрівся у 1/8 фіналу турніру ITF M25 з українцем Олександром Овчаренком.
Попри досягнення в минулому, британець не отримав й найменшого шансу в грі проти українського тенісиста. Перший сет Овчаренко впевнено забрав з рахунком 6:1, а в другому майже повторив результат дебютної партії – 6:2.
В підсумку 2:0 за сетами й українець крокує у чвертьфінал італійського ґрунтового турніру. Там Овчаренко зустрінеться з Флораном Баксом (Франція, ATP №417), який переміг Таха Бааді (Марокко, ATP №671).
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