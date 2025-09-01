US Open 2025. Юніори, 1/32 фіналу

Нікіта Білозерцев (Україна) – Джек Кеннеді (США) [9] – 1:2 (6:3, 4:6, 3:6)

16-річний Нікіта Білозерцев не зумів пробитися в 1/16 фіналу юніорського US Open. У першому колі українець програв дев'ятому сіяному – американцю Джеку Кеннеді. Перший сет поєдинку, який тривав 2 години і 8 хвилин, був за нашим земляком, однак у двох інших, попри старання Нікіти, сильнішим виявився господар турніру.

В 1/8 фіналу Кеннеді зустрінеться зі швейцарцем Флінном Томасом

Білозерцев ж спробує реабілітуватись за своє фіаско у парному розряді, де разом зі словенцем Жигою Шешком в першому колі побореться проти Ніколя Арсено (Канада) / Круса Х'юїтта (Австралія).

Нагадаємо, Нікіта вперше в кар'єрі зіграв на US Open. У 2025 році він також виступив на Australian Open (R1), Ролан Гаррос (R3) і Вімблдоні (R3).

