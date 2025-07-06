ITF M15, Кайсері (Туреччина), хард, чоловіки, фінал

Вадим Урсу (Україна, ATP № 447) – Арда Азкара (Туреччина, ATP № 632) – 2:1 (5:7, 6:4, 7:6 (11:9))

Український тенісист уперше в кар'єрі виграв Челленджер АТР у парному розряді – він йшов до цього 30 років

П'ята ракетка України серед чоловіків Вадим Урсу переміг Арду Азкару в фіналі турецького челенджера. Матч тривав 3 години 15 хвилин. Урсу відзначився 13 ейсами та сімома подвійними помилками.

28-річний українець програв перший сет господарю турніру з рахунком 5:7, проте зміг відквитати рахунок завдяки вдалій другій партії – 6:4.

Долю протистояння вирішував третій сет, де справа дійшла до тай-брейку. Там у неймовірно рівній боротьбі Вадим Урсу зміг вирвати перемогу з рахунком 11:9, здобувши свій сьомий титул в професійному тенісі.

Джоковіч став другим після Федерера, якому підкорилось круте досягнення на Вімблдоні