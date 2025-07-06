ATP Challenger Tour, Брашов (Румунія), пари, фінал

Владислав Орлов (Україна) / Сантьяго Родрігес Таверна (Аргентина) – Александру Жекан / Богдан Павел (Румунія) – 4:6, 7:6 (7:5), 10-7

Кіченок без проблем пройшла до 1/8 фіналу Вімблдону у парному розряді

Долю фінальної зустрічі вирішив "золотий" третій сет, який пройшов у форматі тай-брейку. Орлов та Таверна у ньому впевнено контролювали розвиток подій, маючи перевагу з самого початку. Румунський дует часто помилявся, що допомагало українцю та його партнеру. Як підсумок, вирішальну партію вони виграли за 16 хвилин, а вся зустріч тривала 1 годину 51 хвилину.

30-річний Орлов втретє в кар'єрі зіграв у фіналі Челленджера АТР у парному розряді та вперше завоював головний трофей. До цього у поточному сезоні Владислав мав два парних титули на турнірах ITF.

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