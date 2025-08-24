Олександр Овчаренко разом з італійцем Джанлукою Каденассо переміг на турнірі серії ITF M25 в Лезі (Італія).

ITF M25, Лега (Італія), хард, пари, фінал

Олександр Овчаренко (Україна) / Джанлука Каденассо (Італія) – Франческо Форті/Джованні Орадіні (Італія) – 6:7(6), 6:3, 10-5

Україно-італійський дует здобув непросту перемогу у фіналі турніру в Лезі. Гра тривала 1 годину 29 хвилин. За матч Овчаренко і Каденассо виконали 1 ейс, припустилися 3 подвійних помилок та зробили 3 брейки.

23-річний Овчаренко здобув свою 13-ту перемогу в фіналах парного розряду ITF. До слова, в одиночному розряді турніру в Лезі українець вилетів на стадії півфіналу.

