Український тенісист став переможцем челенджера в Тампере – виграв другий трофей за місяць
Владислав Орлов в парі з німцем Крістофом Негріту тріумфували на турнірі в Тампере (Фінляндія).
АТР Challenger Tour, Тампере (Фінляндія), ґрунт, пари, фінал
Владислав Орлов (Україна) / Крістоф Негріто (Німеччина) – Матс Херманс (Нідерланди) /Мік Вельдхеер (Нідерланди) – 7:5, 6:1
Надія Кіченок може виграти другий трофей за останній тиждень – вона вийшла у фінал турніру в Празі
У вирішальному матчі змагань Владислав Орлов разом з Крістофом Негріту переграли нідерландський тандем Матс Херманс/Мік Вельдхеер, які були першими сіяними турніру.
Гра тривала годину та 20 хвилин. Орлов та Негріту зробили 3 брейки та відіграли 2 брейк-пойнти суперників, а також припустилися 5 подвійних помилок.
30-річний Владислав Орлов вчетверте в кар'єрі дійшов до фіналу челенджера в парному розряді та вдруге став переможцем. На початку липня українець разом з аргентинцем Сантьяго Родрігесом Таверно тріумфували на турнірі в Брашові. Загалом в цьому році Орлов виграв три титули в парному розряді та один в одиночному.
Скандальний росіянин зганьбився у чвертьфіналі Вашингтона, зірковий господар турніру теж сенсаційно вилетів