Владислав Орлов в парі з німцем Крістофом Негріту тріумфували на турнірі в Тампере (Фінляндія).

АТР Challenger Tour , Тампере (Фінляндія), ґрунт, пари, фінал

Владислав Орлов (Україна) / Крістоф Негріто (Німеччина) – Матс Херманс (Нідерланди) /Мік Вельдхеер (Нідерланди) – 7:5, 6:1

Надія Кіченок може виграти другий трофей за останній тиждень – вона вийшла у фінал турніру в Празі

У вирішальному матчі змагань Владислав Орлов разом з Крістофом Негріту переграли нідерландський тандем Матс Херманс/Мік Вельдхеер, які були першими сіяними турніру.

Гра тривала годину та 20 хвилин. Орлов та Негріту зробили 3 брейки та відіграли 2 брейк-пойнти суперників, а також припустилися 5 подвійних помилок.



30-річний Владислав Орлов вчетверте в кар'єрі дійшов до фіналу челенджера в парному розряді та вдруге став переможцем. На початку липня українець разом з аргентинцем Сантьяго Родрігесом Таверно тріумфували на турнірі в Брашові. Загалом в цьому році Орлов виграв три титули в парному розряді та один в одиночному.

Скандальний росіянин зганьбився у чвертьфіналі Вашингтона, зірковий господар турніру теж сенсаційно вилетів