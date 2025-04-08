Сачко (300-та ракетка світу) переміг Нішеша Басаваредді (108) у першому колі турніру серії челленджер.

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Матч тривав 2 години 4 хвилини, і завершився з рахунком 3:6, 6:1, 6:4 на користь українця. За матч Віталій 4 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 4 брейки. Додамо, що це була перша зустріч Сачка та Басаваредді. Наступним суперником Віталія стане італієць Маттео Гіганте (206).

Зауважимо, що минулого тижня Віталій Сачко став фіналістом челенджера в італійській Барлетті.

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