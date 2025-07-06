Нікіта Білозерцев переміг Аміра Омарханова з Казахстану. Результат та звіт про матч – у цій новині "Футбол 24+".

Юніорський Вімблдон-2025, трава, 1/32 фіналу

Нікіта Білозерцев (Україна, ATP № 1519) – Амір Омарханов (Казахстан, ATP № 909) – 2:0 (6:4, 6:2)

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Українець Нікіта Білозерцев пройшов у друге коло юніорського Вімблдону. В 1/32 фіналу 16-річний тенісист здолав представника Казахстану Аміра Омарханова у двох сетах.

Дебютну партію Білозерцев забрав у напруженій боротьбі – 6:4. Вже наступний сет став легкою прогулянкою для українця – 6:2 з матч-пойнтом на власній подачі. Гра тривала 1 годину 12 хвилин.

Суперником українця в 1/16 фіналу Вімблдону стане американець Гевін Гуд.

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