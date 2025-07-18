Шевченківський районний суд Чернівців визнав беззаперечними зібрані Службою безпеки України докази щодо колишнього українського шахіста та активного прибічника путінського режиму Сергія Карякіна.

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Карякін на підставі зібраних доказів заочно засуджений за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України). Йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі заочно з конфіскацією майна, повідомляє СБУ.

Сергій Карякін, який народився у Сімферополі, ще у 2014 році публічно підтримав незаконну анексію Криму. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він не лише виправдовував злочини окупантів, а й намагався впливати на міжнародну аудиторію, зокрема, заявляючи: "вкрай дивно бачити тих, хто закликає Росію зупинитись".

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