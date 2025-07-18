Український суд засудив на 9 років російського шахіста, який народився в Україні
Сергія Карякіна засуджено заочно Шевченківським судом міста Чернівці.
Шевченківський районний суд Чернівців визнав беззаперечними зібрані Службою безпеки України докази щодо колишнього українського шахіста та активного прибічника путінського режиму Сергія Карякіна.
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Карякін на підставі зібраних доказів заочно засуджений за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України). Йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі заочно з конфіскацією майна, повідомляє СБУ.
Сергій Карякін, який народився у Сімферополі, ще у 2014 році публічно підтримав незаконну анексію Криму. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він не лише виправдовував злочини окупантів, а й намагався впливати на міжнародну аудиторію, зокрема, заявляючи: "вкрай дивно бачити тих, хто закликає Росію зупинитись".
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