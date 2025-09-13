Олександр Онуфрієв не пройшов кваліфікацію та завершив свої виступи на чемпіонаті світу.

Український стрибун з жердиною Олександр Онуфрієв вперше у кар’єри виступив на чемпіонаті світу з легкої атлетики, але стати учасником фіналу змагань не зміг.

Україна невдало стартувала на чемпіонаті світу з легкої атлетики – дискваліфікація, зняття і провал у кваліфікації

Він з першої спроби подолав висоту 5,40 метра, після чого також одним стрибком підкорив планку на 5,55 метра. Далі Онуфрієву треба було брати висоту особистого рекорду – 5,70 метри. Ця висота українцю не підкорилася. У січні цього року на командному Євро він показав результат 5,70 метри, потім мав 5,60 метри на командному чемпіонаті України, а також 5,55 метра на чемпіонаті Балкан. У підсумку Олександр Онуфрієв посів 18-те місце.

У фінал потрапили 12 найкращих за підсумками кваліфікації. Прохідною виявилася висота 5,75 метра. Її зокрема підкорили світовий рекордсмен Арман Дюплантіс та чинний бронзовий призер Олімпійських ігор Еммануїл Караліс.

