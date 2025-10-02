Українець Юліан Бойко дізнався ім’я свого суперника у кваліфікації Scottish Open 2025. В першому раунді 20-річний киянин зійдеться з живою легендою снукеру – 63-річним англійцем Джиммі Вайтом. Їхня зустріч відбудеться 14 жовтня у Вігані, Англія.

Українець здобув сенсаційну перемогу над екс-чемпіоном світу зі снукеру, але одразу завершив виступи на турнірі в Англії

Як повідомляє прес-служба World Snooker Tour, кваліфікаційні поєдинки триватимуть з 14 по 17 жовтня. До основної стадії змагань вийдуть 32 найсильніші снукеристи. Сам турнір відбудеться з 15 по 21 грудня в Единбурзі, Шотландія. Призовий фонд складає 550 тисяч фунтів, з яких 100 тисяч отримає чемпіон.

Вайт – одна з найяскравіших постатей у світовому снукері 1980-х і 1990-х років. Він шість разів грав у фіналах чемпіонату світу, але так і не здобув трофей. Востаннє англієць виходив у головні турніри ще у 2000-х, а останніми роками працює експертом на телебаченні. Попри це, завдяки wild-card він іноді повертається на великі змагання. Цього сезону Вайт провів лише 7 матчів, здобувши 2 перемоги.

Для Бойка це вже не перший досвід проти зіркових суперників. Напередодні, 30 вересня, він поступився триразовому чемпіону світу Марку Вільямсу. Раніше цього сезону українець грав проти Алі Картера, Стюарта Бінема, Кайрена Вілсона та Чжао Сіньтуна – чинного чемпіона світу. У вересні Юліан зумів сенсаційно обіграти Бінема, тріумфатора світової першості-2015.

