13 серпня одразу троє українських спортсменів здобули золоті медалі Всесвітніх ігор-2025 у Ченду. Чемпіонами змагань стали Андрій Кучеренко, Петро Давиденко та Владислав Руднєв, причому кожен з них у фінальному поєдинку здолав російського спортсмена під нейтральним прапором.

Українці знищили росіян на Всесвітніх іграх-2025 з самбо і здобули три золоті медалі

Особливо запам'яталася перемога Владислава Руднєва над Ованесом Абгаряном. Наприкінці поєдинку українець викинув шквал ударів на свого суперника з країни-терориста. Руднєв жорстко добив росіянина, що виглядало чимось більшим, ніж просто спортивна сутичка. Після поєдинку Владислав станцював гопак.

Україна увірвалась до першої трійки медального заліку Всесвітніх ігор-2025