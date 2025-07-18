Український призер Олімпіади відреагував на чутки про завершення кар'єри – йому лише 28 років
Плавець Михайло Романчук заспокоїв фанатів своїми планами щодо продовження виступів.
Іменитий спортсмен на чемпіонаті України обмежився тим, що нагороджував колег медалями. Це породило чутки про завершення професіональної кар'єри, але 28-річний Романчук особисто розвіяв здогадки.
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"Після Олімпіади в Парижі я взяв паузу у виступах. Потрібно було відпочити, обміркувати невдачу на Іграх. Але з плавання я не пішов. Незабаром розпочну тренування й повернуся на доріжку. Плани на Ігри в Лос-Анджелесі є, а як буде – побачимо", – розповів Романчук в ексклюзивному коментарі для Спорт 24.
Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо українець здобув срібло на дистанції 1500 метрів вільним стилем і бронзу на 800-метрівці. У Парижі-2024 Михайло застудився, плив лише 800 метрів, але у фінал не потрапив. Також Романчук – семиразовий чемпіон Європи, двічі був другим і двічі третім на чемпіонатах світу.