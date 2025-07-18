Іменитий спортсмен на чемпіонаті України обмежився тим, що нагороджував колег медалями. Це породило чутки про завершення професіональної кар'єри, але 28-річний Романчук особисто розвіяв здогадки.

Україна стартувала двома медалями на чемпіонаті Європи U-23 з плавання – до тріумфу не вистачило одного кроку

"Після Олімпіади в Парижі я взяв паузу у виступах. Потрібно було відпочити, обміркувати невдачу на Іграх. Але з плавання я не пішов. Незабаром розпочну тренування й повернуся на доріжку. Плани на Ігри в Лос-Анджелесі є, а як буде – побачимо", – розповів Романчук в ексклюзивному коментарі для Спорт 24.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо українець здобув срібло на дистанції 1500 метрів вільним стилем і бронзу на 800-метрівці. У Парижі-2024 Михайло застудився, плив лише 800 метрів, але у фінал не потрапив. Також Романчук – семиразовий чемпіон Європи, двічі був другим і двічі третім на чемпіонатах світу.