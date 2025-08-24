Український плавець виступив у завершальному фіналі юніорського ЧС – медаль залишилася мрією
Антон Денисенко став учасником вирішального запливу на 200 метрів на спині.
Юніорський ЧС-2025 з плавання, 200 метрів на спині, фінал, чоловіки
1. Джон Шортт (Ірландія) – 1:56,19
2. Даніеле Дель Сіньйоре (Італія) – 1:57,99
3. Давід Мельничук (США) – 1:58,13
...7. Антон Денисенко (Україна) – 2:00,45
Українець Антон Денисенко відзначився для збірної України третьою участю у фіналі чемпіонату світу-2025 з плавання серед юніорів. Першим такого результату досяг Нікіта Шеремета – він став чемпіоном на дистанції 50 метрів вільним стилем, повторивши у півфіналі світовий рекорд. Потім Денисенко боровся за медаль на дистанції 400 метрів комплексом, але посів шосте місце.
І знову 16-річний Денисенко пройшов у фінал на дистанції 200 метрів на спині. До вирішального запливу Антон вийшов з восьмим часом (2:00,33). У фіналі українець свій результат не покращив (2:00,45), але фінішував сьомим. Джону Шортту з Ірландії, який став чемпіоном світу, Денисенко програв понад чотири секунди.
Збірна Україна завершила виступи на юніорському чемпіонаті світу з плавання з однією золотою медаллю Нікіти Шеремета.
