Антон Денисенко став учасником вирішального запливу на 200 метрів на спині.

Юніорський ЧС-2025 з плавання, 200 метрів на спині, фінал, чоловіки

1. Джон Шортт (Ірландія) – 1:56,19

2. Даніеле Дель Сіньйоре (Італія) – 1:57,99

3. Давід Мельничук (США) – 1:58,13

...7. Антон Денисенко (Україна) – 2:00,45

Українець Антон Денисенко відзначився для збірної України третьою участю у фіналі чемпіонату світу-2025 з плавання серед юніорів. Першим такого результату досяг Нікіта Шеремета – він став чемпіоном на дистанції 50 метрів вільним стилем, повторивши у півфіналі світовий рекорд. Потім Денисенко боровся за медаль на дистанції 400 метрів комплексом, але посів шосте місце.

І знову 16-річний Денисенко пройшов у фінал на дистанції 200 метрів на спині. До вирішального запливу Антон вийшов з восьмим часом (2:00,33). У фіналі українець свій результат не покращив (2:00,45), але фінішував сьомим. Джону Шортту з Ірландії, який став чемпіоном світу, Денисенко програв понад чотири секунди.

Збірна Україна завершила виступи на юніорському чемпіонаті світу з плавання з однією золотою медаллю Нікіти Шеремета.

