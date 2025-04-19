Іван Клименко став третім на легендарній трасі у Франції.

Український гонщик Іван Клименко вже на першому етапі престижної міжнародної серії GT World Challenge by AWS зумів піднятися на подіум. Наш земляк у складі команди Сейнтлок Рейсінг разом з бельгійцем Лоренсом Лесертуа та швейцарцем Лукасом Лежере виборов бронзу нагороду.

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Змагання проходили на відомому треку Поль Рікар (неподалік від містечка Ле Кастелле на півдні Франції). Українець з партнерами виступав в заліку "Silver" на Audi R8 LMS GT3 EVO II. У кваліфікації екіпаж був 6-м у своїй категорії серед 17-ти суперників та 29-м серед 59-ти команд загалом.

Нічна ж гонка пройшла більш вдало: майже всю дистанцію 6-годинного марафону Сейнтлок Рейсінг трималися на п'ятій позиції в класі, а на останніх 30-ти хвилинах змогли піднятися на подіум. Відзначимо також, що екіпаж українця пройшов за 6 годин перегонів 178 кіл та показав 22-й результат у загальному протоколі.

Нагадаємо, Клименко свого часу виступав у серіях Formula Renault 2.0 та FREC, а з 2024 року перейшов до змагань на автомобілях класу GT3.

GT World Challenge Europe Endurance – найсильніший чемпіонат у світі серед автомобілів класу GT3, які після скасування категорії GTE посіли вершину піраміди класів "Гран Турізмо".