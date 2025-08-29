– У тебе взагалі є можливість слідкувати за сезоном Формули-1? Чи всі етапи дивишся?

– Так, якщо у мене немає своєї гонки Формули-4, то я постійно дивлюсь перегони Формули-1. Мені це дуже цікаво. Я слідкую за всім чемпіонатом і дуже чекаю етапу в Монці, бо піду туди подивитися на свою команду – Вільямс, та як проходить етап.

– Хто стане чемпіоном: Піастрі чи Норріс?

– Я вважаю, що Піастрі стане чемпіоном. У першій половині сезону я побачив, як він дуже стабільно їхав: якщо не перемагав, то приїжджав другим чи третім. Я вважаю, що він не робив ще великих помилок у цьому сезоні, і це дасть йому чемпіонат.

– Монца нас чекає. Ти маєш досвід їзди на цій трасі. Розкажи про свої враження, що потрібно пілоту для того, щоб бути швидким, щоб перемагати?

– Монца – мій улюблений трек. Я уже 5 років живу в Монці. Там дуже багато прямих, дуже багато зон гальмування. У Формулі-4 найважливіше – ефективно гальмувати. Так, тому я там був швидким. Мені подобається цей трек.

У Формулі-1, якщо є багато швидкості не на прямих, то команда має бути дуже швидка, тому побачимо. У Вільямс цього сезону швидкість на прямих дуже сильна, тому може побачимо результат навіть у топ-5.

– Розкажи, будь ласка, про свій сезон у Формулі-4, як стартував, наскільки ти задоволений?

– Я вважаю, що у нас була сильна швидкість всі 5 етапів. Але я спочатку, не знаю, чи це тому, що у мене не було досвіду в цьому чемпіонаті, але я робив багато помилок. Коли я почав над цим працювати десь два-три етапи тому, то зараз ми починаємо бачити дуже сильні результати. Перемога в Імолі дуже це показала. Був навіть один із трьох поулів у кваліфікації, потім перемога в гонці. Прогрес був дуже сильним. Я сильно працював з цією командою весь сезон і зараз починаємо бачити результат.

– Зараз фаза чемпіонату, коли команди визначаються на наступний рік. Чи є плани щодо наступного сезону? Чи є план продовжити виступи у чемпіонаті (італійській Ф4), чи є план додати ще один, наприклад німецьку Ф4?

– Жодних розмов про наступний сезон із Вільямс ще не було. Я хочу продовжувати перемагати у Формулі-4, а потім побачимо, як пройдуть перемовини щодо наступного сезону. Якщо я зможу продовжити з такими сильними результатами до кінця сезону, то можливо перейду в наступну категорію, – сказав Бондарев в інтерв'ю Setanta Sports.

Нагадаємо, 1 серпня Олександр Бондарев здобув перший в історії України поул у Формулі-4. 16-річний гонщик став переможцем 5-го етапу перегонів в Імолі.

