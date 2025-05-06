На автодромі Брендс Гатч, розташованому на сході від Лондона, відбувся черговий етап найпрестижнішого багатогодинного чемпіонату для автомобілів класу GT3 – GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Український пілот завоював подіум на старті сезону найсильнішого чемпіонату GT

На другому етапі українсько-бельгійський дует Івана Клименка та Лоренса Лесертуа, який виступає на автомобілі Audi R8 LMS GT3 EVO II, здобув третє місце у класі Silver. Це дозволило очолити загальний залік і обійти у генеральній класифікації чинних чемпіонів Сезара Газе та Олельєна Паніса.

Третій етап GT World Challenge Europe відбудеться з 16-го по 18-те травня у Нідерландах.

Нагадаємо, на першому етапі, який проходив у Франції Клименко вже підіймався на подіум, здобувши бронзу.

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