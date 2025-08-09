"Я відчуваю, що роблю важливі кроки до Формули-1, але шлях ще довгий. Бути частиною Академії Вільямс Рейсінг і виступати за Prema Racing – це вже великий прогрес, бо ці команди готують пілотів до найвищого рівня.

Українець вперше у кар'єрі став переможцем Формули-4 у 16 років

Перемога в Імолі додала мені впевненості, але я розумію, що потрібен час, щоб пройти через Регіональну Формулу, Формулу-3, Формулу-2, і показати стабільні результати. Думаю, це може зайняти 3-5 років, якщо все йтиме за планом. Але я готовий працювати, щоб наблизитися до цієї мрії!

Зараз мій фокус – на завершенні сезону в італійській Формулі-4. Наступний етап буде у Барселоні 19 вересня, і я хочу закріпити успіх, боротися за подіуми і, можливо, ще перемоги. У довгостроковій перспективі планую рухатися спочатку до Регіональної Формули, потім до Формули-3, але для цього потрібно показати стабільні результати в Формулі-4 і залучити підтримку спонсорів.

Також хочу вдосконалювати свої навички, працювати над фізичною підготовкою та аналізом даних, щоб бути готовим до наступного рівня", – сказав Бондарев у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, минулого тижня під час п'ятого етапу Формули-4 Олександр здобув перший в історії України поул у Формулі-4, а на перші дві гонки кваліфікувався другим. Під час фінальної гонки українцю вдалося здобути золото та піднятися на вершину подіуму. Це стало не лише першою перемогою Бондарева у Формульних серіях, а й першою для України в італійській Формулі-4 – найпрестижнішому чемпіонаті цієї серії.

