Український пілот фінішував шостим у загальному заліку Формули-4 та став найкращим серед новачків
16-річний гонщик Олександр Бондарєв посів перше місце серед новачків Формули-4.
Українець Олександр Бондарєв, який виступає за команду Prema Racing в Формулі-4, поділився важливим досягненням в соцмережі Х.
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16-річний український пілот допоміг своїй команді укріпити відрив від суперників у Кубку Конструкторів. Бондарєв прийшов шостим під час другої гонки сезону Формули-4 в Італії, до останнього борючись за 5 позицію. При цьому українець зумів зайняти перше місце серед новачків.
Тепер в італійської Prema Racing 123 залікові бали, а у їх найближчих переслідувачів US Racing – 47 очок.
Додамо, що Бондарєв дебютував у Формулі-4 у 2024 році.
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