Українець Олександр Бондарєв, який виступає за команду Prema Racing в Формулі-4, поділився важливим досягненням в соцмережі Х.

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16-річний український пілот допоміг своїй команді укріпити відрив від суперників у Кубку Конструкторів. Бондарєв прийшов шостим під час другої гонки сезону Формули-4 в Італії, до останнього борючись за 5 позицію. При цьому українець зумів зайняти перше місце серед новачків.

Тепер в італійської Prema Racing 123 залікові бали, а у їх найближчих переслідувачів US Racing – 47 очок.

Додамо, що Бондарєв дебютував у Формулі-4 у 2024 році.

P1 rookie in Race 3 F4 Italian Championship pic.twitter.com/GNOd144nYS — Oleksandr Bondarev (@Pilot_Bondarev) May 4, 2025

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