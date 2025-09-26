Український боксер надважкої ваги Богдан Миронець (11-1, 5 КО), який у грудні минулого року здобув титул WBC Francophone, став клієнтом американського промоушена DMG Boxing Promotions.

Володимир Кличко балотуватиметься на посаду президента World Boxing – конкуруватиме з іншим відомим боксером

Першій бій українця у США запланований на 25 жовтня у Лос-Анджелесі. Це ймовірно буде захист поясу WBC Francophone. Зараз Миронець тренується у Латвії, а фінальну підготовку проведе за океаном.

"Я завжди хотів вийти на ринг саме в Америці, особливо в Лос-Анджелесі. Це була не те щоб мрія, але ціль, яку я давно для себе поставив. Хотів хоча б побувати в цьому місті – а тепер випала можливість ще й боксувати там. Лос-Анджелес стане моїм домашнім майданчиком.

Моя ціль – стати чемпіоном світу. І зараз у мене нарешті є чіткий шлях до цієї мети. Якщо раніше я просто тренувався й вірив у себе, то тепер маю платформу, яка реально може допомогти мені досягти цього", – цитує Миронця Tribuna.com.

З'явився хитрий претендент на бій з Усиком: "Хоче перестрибнути через чергу – все або нічого"