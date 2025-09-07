Український легкоатлет став призером ЧЄ U-23 через 12 років – Україна отримала офіційне підтвердження
Олександр Вербицький став бронзовим призером молодіжного чемпіонату Європи 2013 року.
Федерація легкої атлетики України отримала від Європейської легкоатлетичної асоціації (ЄАА) лист, в якому повідомляється про те, що українець Олександр Вербицький став бронзовим призером чемпіонату Європи U-23, який відбувався у 2013 році в Тампере.
Вербицький через 12 років став призером континентального старту через дискваліфікацію Алєксандра Іванова з Росії.
У 2013 році Вербицький у спортивній ходьбі на 20 км подолав дистанцію за 1:26,01. Тоді Олександр став четвертий, а тепер піднявся на одну сходинку вище та отримав бронзову нагороду.
