Федерація легкої атлетики України отримала від Європейської легкоатлетичної асоціації (ЄАА) лист, в якому повідомляється про те, що українець Олександр Вербицький став бронзовим призером чемпіонату Європи U-23, який відбувався у 2013 році в Тампере.

Вербицький через 12 років став призером континентального старту через дискваліфікацію Алєксандра Іванова з Росії.

У 2013 році Вербицький у спортивній ходьбі на 20 км подолав дистанцію за 1:26,01. Тоді Олександр став четвертий, а тепер піднявся на одну сходинку вище та отримав бронзову нагороду.

