Збірна України з баскетболу отримала підсилення перед іграми проти Швейцарії та Словаччини.

Бігмен Ростислав Новицький приєднається до збірної України найближчим часом, повідомляє Федерація баскетболу України.

24-річний центровий прибуде до розташування національної команди, яка продовжує підготовку до наступних матчів пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027. Гравець нарешті владнав питання з документами у США, після чого відразу вирушив до табору збірної.

Водночас табір команди покинув Даніїл Сипало. Через пошкодження молодий бігмен, на жаль, не зможе допомогти команді у наступних матчах.

Додамо, що свій наступний матч в рамках пре-кваліфікації до ЧС-2027 підопічні Айнарса Багатскіса проведуть вже 16 серпня проти Швейцарії. У першій грі українці поступилися суперникам з рахунком 64:66, але реабілітувалися в поєдинку проти Словаччини (80:71) і зберігають шанси на вихід з групи.

