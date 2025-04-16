Кіберспортивна організація B8 з України зберігає шанси на вихід до BLAST.tv Austin Major 2025 після перемоги над суперниками з BC.Game (Беліз).

BLAST.tv Austin Major 2025. Кваліфікація, сітка 1:2, четвертий матч

BC.Game – B8 Esports – 0:2 (5:13, 10:13)

У кваліфікаційному матчі до BLAST.tv Austin Major 2025 українська B8 впевнено перемогла команду BC.Game з рахунком 2:0, вигравши на двох мапах.

Так, B8 спочатку перемогли на мапі Mirage – після рахунку 7:5 у першій половині, друга завершилась шістьма "сухими". Карта Train завдала трохи більше клопотів: українська кіберорганізація вела в рахунку 10:4, після чого трохи розслабились, але не дали суперникам здійснити камбек – 13:10.

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Після цієї перемоги B8 перейшли до сітки 2:2, де продовжить боротьбу за вихід на мейджор. Суперник визначиться пізніше. Найкращим гравцем матчу став Данило "headtr1ck" Валітров – він набрав рейтинг 1,37, завдав найбільше шкоди (93,4), а також оформив 13 асистів. Не відстав і капітан команди Андрій "npl" Кухарський, який набрав найбільшу кількість вбивств у протистоянні – 37.

Нагадаємо, у попередніх матчах B8 програли від Metizport та SAW, але потім вибили з кваліфікації російську PARIVISION.

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