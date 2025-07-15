До бази сайту "Миротворець" внесли відомого гравця у Counter Strike 2 під ніком Zont1x.

Кіберспортсмен Мирослав Плахотя, більш відомий як Zont1x, потрапив у реєстр сайту "Миротворець".

ЧС-2025 з кіберспорту у Львові не відбудеться – турнір офіційно скасували через фінансовий скандал та війну

Гравець російської команди Team Spirit, яка зараз базується у Сербії, отримав таке "визнання" після своїх одіозних заяв щодо України та спільних виступів разом із громадянами країни-терориста.

Додамо, що в січні 2025 року Zont1x, відповідаючи на питання, уточнив, що він родом не з Луганської області, а з "ЛНР". Плахотя, попри свої заяви, не відмовляється від громадянства України й активно користується паспортом, щоб отримувати переваги від життя в Європі.

Гашек розніс черговий дедлайн від Трампа для РФ: "Він обіцяв 24 години, а тепер через 50 днів"