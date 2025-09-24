Український гросмейстер Петро Голубка взяв участь у шаховому турнірі Slovakia Open 2025, який відбувся у Братиславі та зібрав 139 учасників із 24 країн, повідомляє e2e4.

Змагання проходили за швейцарською системою в 9 турів із контролем часу 90 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до кінця партії та 30 секунд за хід. Призовий фонд турніру становив 11 000 доларів.

Перемогу здобув місцевий гросмейстер Єргус Пехач. Він набрав сім очок. Друге та третє місця посіли Адам Зєлонка та Бартломєй Хеберла з Польщі, які також набрали по 7 очок, але мали гірші додаткові показники.

Серед шести учасників з України найкращий результат показав гросмейстер Петро Голубка. Він, як і переможець, набрав 7 очок, та посів шосте місце, маючи гірші додаткові показники. Як відомо, Голубка входить до списку осіб, які не повернулися в Україну, порушивши взяті зобов'язання щодо термінів повернення на територію України після закінчення спортивного заходу (відповідно до листів Міністра молоді та спорту України до Держприкордонслужби щодо участі у спортивному заході та перетинанні державного кордону).

Топ-10 підсумкового протоколу Slovakia Open 2025

