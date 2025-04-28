Українець Назар Чепурний став срібним призером на Кубку світу зі спортивної гімнастики, що проходив у Каїрі (Єгипет).

Чепурний отримав 14,166 бала за виступ в опорному стрибку, результат українця став другим у підсумковому заліку. Наш представник міг поборотися за золоту медаль, проте зазнав падіння під час виступу на брусах, вдарившись ногою об снаряд. Переможцем змагань став вірменський гімнаст Артур Давтян.

Українець Чепурний виборов золото та срібло на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики

Варто відзначити, що Назар Чепурний здобув свою другу нагороду на етапі Кубка світу у Каїрі, раніше спортсмен виграв бронзу у вільних вправах.

До слова, нещодавно Чепурний завоював золоту та срібну медалі Кубка світу, який проходив у Катарі.

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