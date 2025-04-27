Завершився Кубок світу з гімнастики, який проходив в столиці Єгипту – Каїрі. Одне з призових місць посів наш співвітчизник – українець Назар Чепурний.

Чепурний здобув бронзову нагороду на етапі Кубка світу в Каїрі у вільних вправах. Українець набрав 13,866 бала.

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Тріумфував на турнірі казах Мілад Карімі, друге місце дісталось болгарину Едді Пенєв. Додамо, що ще один українець, Юрій Ємельянов, посів восьме місце на турнірі.

Нагадаємо, у квітні Чепурний завоював срібну та золоті медалі Кубка світу, який проходив у Катарі. До слова, останній, шостий етап Кубка світу триватиме в Каїрі до 28 квітня.

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