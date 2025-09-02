Іван Хобта візьме участь у дебютному турнірі у парі з новою партнеркою.

22-річний український фігурист Іван Хобта 2 та 3 вересня на міжнародному юніорському турнірі серед спортивних пар John Nicks Pairs Challenge вперше виступить разом з 20-річною Ганною Еррерою зі США, повідомляє Skate Ukraine.

Пара буде представлять Україну. Турнір John Nicks Pairs Challenge відбудеться в американському Нью-Йорку.

Раніше Іван Хобта виступав у парі разом із Віолеттою Сєровою. У вересні 2024 року фігуристи прийняли рішення завершити співпрацю.

