Український фігурист утворить нову пару з молодою американкою – вони будуть виступати за Україну
16:39 - Читати іншою мовою
Іван Хобта візьме участь у дебютному турнірі у парі з новою партнеркою.
22-річний український фігурист Іван Хобта 2 та 3 вересня на міжнародному юніорському турнірі серед спортивних пар John Nicks Pairs Challenge вперше виступить разом з 20-річною Ганною Еррерою зі США, повідомляє Skate Ukraine.
Україна визначилася з попереднім складом фігуристів на завершальний етап відбору на Олімпіаду-2026
Пара буде представлять Україну. Турнір John Nicks Pairs Challenge відбудеться в американському Нью-Йорку.
Раніше Іван Хобта виступав у парі разом із Віолеттою Сєровою. У вересні 2024 року фігуристи прийняли рішення завершити співпрацю.
Олімпійська чемпіонка підтримала викрадення українських дітей російськими окупантами
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter