Іван Хобта та Ганна Еррера посіли друге місце у короткій програмі на юніорському турнірі серед спортивних пар John Nicks Pairs Challenge.

22-річний Іван Хобта та 20-річна американка Ганна Еррера на старті у Нью-Йорку виступали вперше у парі, яку вони утворили зовсім нещодавно.

Український фігурист утворить нову пару з молодою американкою – вони будуть виступати за Україну

Нагадаємо, що Хобта до вересня 2024 року виступав у парі з Віолеттою Сєровою.

Хобта та Еррера за прокат своєї короткої програми отримали від суддів 54,30 бала — цей результат став другим. Перше місце посіли американці Рейган Мосс та Якуб Галбаві. Вони отримали від суддів 56,67 бала.

3 вересня учасники John Nicks Pairs Challenge виступлять з довільною програмою.

