Український фігурист у парі з американкою першим виступом стали призерами престижного змагання у Нью-Йорку
Іван Хобта та Ганна Еррера посіли друге місце у короткій програмі на юніорському турнірі серед спортивних пар John Nicks Pairs Challenge.
22-річний Іван Хобта та 20-річна американка Ганна Еррера на старті у Нью-Йорку виступали вперше у парі, яку вони утворили зовсім нещодавно.
Український фігурист утворить нову пару з молодою американкою – вони будуть виступати за Україну
Нагадаємо, що Хобта до вересня 2024 року виступав у парі з Віолеттою Сєровою.
Хобта та Еррера за прокат своєї короткої програми отримали від суддів 54,30 бала — цей результат став другим. Перше місце посіли американці Рейган Мосс та Якуб Галбаві. Вони отримали від суддів 56,67 бала.
3 вересня учасники John Nicks Pairs Challenge виступлять з довільною програмою.
