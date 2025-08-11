Український форвард Павло Дзюба став гравцем Валмієри, повідомляє прес-служба латвійського клубу.

Для 22-річного нападника це буде перший професійний контракт.

Дзюба – уродженець Києва. Його зріст становить 203 сантиметри, він може грати на позиціях важкого форварда чи центрового. У 2019 році Павло яскраво відіграв на кадетському чемпіонаті Європи, де набирав 13,8 очка та 9,3 підбирання. Після року в академії Барселони перебрався за океан у NCAA, де провів п’ять років, за які змінив чотири університети (Арізона Стейт, Меріленд, Хай Пойнт та Істерн Вашингтон).

Найкращим для Дзюби став передостанній сезон за Хай Пойнт – у 24 іграх українець набирав у середньому 1,3 очка та робив 2,1 підбирання. В останньому сезоні у 23 іграх за Істерн Вашингтон Дзюба набирав 1,3 очка та 0,8 підбирання.

У 2022 році Дзюба грав за збірну U-20 на чемпіонаті Європи у Дивізіоні А, набираючи 2,7 очка та 2,7 підбирання у 7 матчах. В наступному році уже в Дивізіоні В Дзюба зіграв за Україну U-20 в одному матчі, набравши 1 очко і зробивши 2 підбирання.

