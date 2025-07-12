Колишній чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) впевнений, що Усик вчергове проведе якісний поєдинок, але його підсумок буде залежати виключно від дії українця.

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– Все залежить тільки від Сашка. Якщо дивитися на його бої проти Джошуа і Ф’юрі, то Усик на початку поєдинку вивчає суперників, відчуває їх від раунду до раунду, а в потім доводить справу до кінця, до впевненої перемоги. Думаю, так буде і з Дюбуа.

– Чого треба остерігатися Усику в бою проти Дюбуа?

– Сашку треба остерігатися ударів нижче поясу, ударів ліктями та інших брудних прийомів. На такому рівні може бути все, що завгодно. Це великий бокс і там великі хлопці.

– Усику 38 років, Дюбуа – 27. Чи буде відігравати велику роль те, що британець набагато молодший?

– Велику роль грає те, що вони вже боксували і Сашко добре вивчив суперника. Різниця у віці не буде відігравати головну роль, Усик це довів у першому бою, – цитує Берінчика сайт Sport-express.ua.

19 липня на Усика чекає реванш із Даніелем Дюбуа у Лондоні на Вемблі . На кону у поєдинку стоятиме титул абсолютного чемпіона хевівейту. Украънець у серпні 2023 року виграв перший бій у британці технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

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