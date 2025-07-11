"Які шанси в Усика? Шанси великі. Тут питання в тому, які шанси у Дюбуа. Усик – абсолютний чемпіон, і до цього його перемагав достатньо впевнено, тому Олександр буде фаворитом бою.

Провідний коментатор UFC відреагував на гонорари Усика та Дюбуа у реванші: "Це справжнє божевілля"

Дюбуа подорослішав і провів бої, які додали йому впевненості та досвіду. Перемога над тим же Ентоні Джошуа, наприклад. За цей час багато чого могло змінитися в його психології, фізичних даних і так далі. Я б не звертав дуже багато уваги на вік. Не думаю, що Усик став гіршим, ніж рік чи два тому. Він ще на піку, тому Дюбуа буде дуже важко. Олександр у чудовій формі і, дивлячись на його табір, у нього все чудово йде, він готується, як завжди на всі 100%.

Думаю, що переможе Усик. Можливо, за очками, без нокауту, якщо врахуємо, що Дюбуа додав у своєму рівні боксу за два роки", – сказав Сенченко в інтерв'ю Sport-express.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелом Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Боксери вже зустрічалися в ринзі у 2023 році, тоді Усик здобув перемогу нокаутом у 9-му раунді.

Усик опублікував попередження для Дюбуа – українець уже бив британців (ВІДЕО)