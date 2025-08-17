Чемпіонат Європи-2025 з пляжного волейболу, дівчата U-22, фінал

Єва Сердюк / Дар’я Романюк (Україна) – Катержина Павелкова / Анна Павелкова (Чехія) – 2:0 (21:16, 21:18)

Єва Сердюк та Дар’я Романюк на груповій стадії змагань здобули три перемоги у трьох зустрічах, виграли групу та змогли потрапити одразу до 1/8 фіналу – пропустили стартовий раунд плей-оф.

У боротьбі за путівку до чвертьфіналу українки виграли у двох сетах (21:7, 21:10) у представниць Словаччини Кароліни Маєрнікової та Домініки Данкової. В 1/4 фіналу Сердюк та Романюк здолали норвежок Софію Мол та Сольвейг Сюнде також у двох сетах – 21:8, 21:11.

Путівку у фінал українки вибороли у матчі проти Муріел Боссарт та Ліон Кернен зі Швейцарії. І знову українкам для перемоги знадобилося лише дві партії – 28:26, 21:14.

З двох сетів склався і переможний фінал для українських волейболісток, в якому вони переграли сестер з Чехії – Катержину та Анну Павелкових.

Золота нагорода Єви Сердюк та Дар’ї Романюк стала першою перемогою в історії України на жіночому чемпіонаті Європи з пляжного волейболу в категорії U-22. До всього, чемпіонство українок без жодного програного сету – це абсолютний рекорд Євро U-22 серед жінок і чоловіків. До цього жодна зі збірних не досягала такого результату.

