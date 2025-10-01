Українці Іван Дацюк та Олексій Бублик стали третіми серед 27 чоловічих дуетів, що представляли 21 країну, на черговому етапі престижної серії BPT Futures з пляжного волейболу, який відбувся у Туреччині. Про це повідомила Європейська конфедерація волейболу.

Шлях українців розпочався із впевнених перемог над суперниками із Туреччини та Казахстану у груповому раунді, що дозволило Дацюку та Бублику напряму вийти до чвертьфіналу. Там вони у запеклій боротьбі переграли норвезький дует із рахунком 2:0 (21:17, 21:19).

У півфіналі українцям не вдалося здолати опір представників Латвії Ардіса Бедрітіса та Артурса Рінкевічса, які мали сьомий номер посіву. Дацюк та Бублик поступилися 0:2 (15:21, 20:22). Проте далі вони зуміли зібратися на бронзовий матч і розгромили ще одну латвійську пару Оліверса Булгакса і Маркусса Граудінса, що мали дев’ятий номер посіву – 2:0 (21:18, 21:9).

Переможцями етапу BPT Futures стали господарі – Юсуф Оздемір та Батухан Куру, які мали четвертий номер посіву. Вони у фіналі здолали кривдників українців – латвійців Бедрітіса та Рінкевічса.

