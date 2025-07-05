По дві українські жіночі та чоловічі пари взяли участь у першому кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи, який відбувся у Литві.

Українки вдруге виграли золото турніру Світового туру з пляжного волейболу

Дмитро Козій та Святослав Нагорний після трьох перемог у групі здолали суперників по чвертьфіналу та півфіналу. У фіналі українці виявилися сильнішими за пару з Польщі та стали переможцями змагань.

Інший український дует – Тимофій Твердохліб та Євгеній Барабанов – посів у підсумковій таблиці дев'яте місце.

Серед жінок дует у складі Софії Курнікової та Катерини Біляк також став найкращим на груповій стадії, вигравши 3 матчі. У чвертьфіналі дівчата зустрілися з іншою українською парою – Марією Шкурат та Маргаритою Вапняр, які вийшли до плей-офф після перемоги у додатковому раунді.

Українське дербі з рахунком 2:0 виграли Курнікова та Біляк. Після цього вони у півфіналі перемогли латвійок (2:1), а у фіналі поступилися суперницям із Польщі (0:2) та здобули срібло. Шкурат та Вапняр у підсумку посіли п’яте місце.

За підсумками змагань по дві найкращі команди забезпечили собі участь у чемпіонаті Європи U-20, який запланований на серпень у Мадриді. Тобто, туди відібралися Дмитро Козій і Святослав Нагорний, а також Софія Курнікова і Катерина Біляк.

Жіноча збірна України повторила рекорд волейбольної Золотої Євроліги за титулами – ВІДЕО