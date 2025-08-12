Український хокеїст Володимир Трошкін зізнався, чому вирішив піти зі спорту у молодому у віці та розповів, чим планує займатися далі.

– Володимире, ще на початку нинішнього року ти був у розширеному списку кандидатів у національну збірну. Тому прочитати перед стартом сезону-2025/26 про те, що ти завершуєш кар’єру, було доволі несподівано. Що сталося?

– Якщо коротко, то тверезо оцінив ситуацію, визначився з перспективами на майбутнє. Порівняв, що на мене очікує впродовж найближчих трьох-чотирьох років у хокеї з агентською діяльністю, якою я врешті й вирішив займатися. Змушений визнати, що це непорівняні речі – і у видимій перспективі, і в дальній, враховуючи, що грати в хокей вічно неможливо.

Зверніть увагу на українських хокеїстів, які зараз виступають у Європі. Хороші хлопці, але з усієї національної збірної, котра стала третьою в дивізіоні 1А чемпіонату світу, на топ-рівні виступає лише один гравець – Ігор Мережко, котрий представляє чеський Пльзень. Інші грають в чемпіонатах посереднього рівня. Що ж, тепер робитиму все від мене залежне, щоб розвивати молодих українських гравців та давати їм змогу грати в топових чемпіонатах.

– Школа Донбасу, яка тоді збирала всіх найкращих хокеїстів України, Кривбас, Білий Барс, золото юнацької Олімпіади, Швейцарія, шведський Nationell, національні молодіжні збірні – подій як для кар’єри гравця, якому лише 21, начебто чимало. Наскільки ти задоволений пройденим шляхом?

– На 300%. Життя показало, що якби не було вимушених переїздів у 2014-му і 2022 роках, у моїй кар’єрі не було б спершу Запорожченка і Бобкіна, а потім і Швейцарії та Швеції. Мені щастило працювати з гарними тренерами, від перших наставників Олександра Мнікіна та Олександра Селютіна, який допоміг мені стати на ковзани, продовжуючи Андрієм Савченком, Сергієм Брагою, Володимиром Карабаджаком, всіма тими, кого я вже згадував і закінчуючи Русланом Борисенком, з яким ми плідно працювали в збірній, а також тренерами команд у Швейцарії та Швеції. Сергій Бабинець був під час усіх трай-аутів, у яких брав участь, моїм особистим психологом.

Кожна перемога і невдача, кожна травма тягнула за собою щось наступне, усе це був один цілісний ланцюжок. Вважаю, що з того відрізку витягнув максимум, що міг. Вдячний хокею, що він мені дарував і дарує щораз нові можливості, – сказав Трошкін в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, у 2020 році Володимир Трошкін став чемпіоном юнацької Олімпіади у складі збірної України.

