Бронзовий призер Олімпіади-2012 у Лондоні Тарас Шелестюк (20-0-1, 14 КО) розповів, що у листопаді цього року проведе свій наступний поєдинок у професіональній кар’єрі.

Непереможний український боксер повернувся після трирічної паузи – лише 2 раунди, аби відправити суперника в нокаут

"Я повернуся на ринг 8 листопада в Кіто, Еквадор. 10-раундовий бій в другій за статусом події. Let's go!" – написав Шелестюк у мережі Х.

Згодом Шелестюк в Instagram перепостив повідомлення про те, що 8 листопада в Кіто буде вечір боксу, у якому він візьме участь у другому за статусом поєдинку.

Як відомо, у липні цього року Тарас Шелестюк провів перший бій з 2022-го та виграв його нокаутом у другому раунді у 42-річного американця Роддрікуса Лівсі.

Шелестюк у 2011 році став чемпіоном світу серед аматорів.

Україна офіційно стала членом World Boxing – рішення Федерації боксу для протидії проросійській IBA