Кирило Горобець провів поєдинок на турнірі UAE Warriors 62 в Абу-Дабі.

31-річний Горобець зійшовся в октагоні з представником Казахстану Магомедом Кабардієвим.

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На поєдинок український боєць вийшов під пісню "Хочу пєрємєн" радянського рок-гурту 1980-х років "Кіно". За результатами трьох раундів Горобець зазнав поразки рішенням суддів і тепер має в професійній бійцівській кар'єрі чотири невдачі за 12 перемог.

Кирило Горобець має українське громадянство, але вважає своєю резиденцією о. Пхукет (Таїланд), де, судячи з усього, і мешкає.

Magomed Kabardiev gets the nod #UAEWarriors62 pic.twitter.com/wWshltJ0Wd — UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) July 24, 2025

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