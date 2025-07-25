Український боєць ММА вийшов на бій під пісню радянського рок-гурту "Кіно" – зашквар отримав адекватну розв'язку
16:06 - Читати іншою мовою
Кирило Горобець провів поєдинок на турнірі UAE Warriors 62 в Абу-Дабі.
31-річний Горобець зійшовся в октагоні з представником Казахстану Магомедом Кабардієвим.
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На поєдинок український боєць вийшов під пісню "Хочу пєрємєн" радянського рок-гурту 1980-х років "Кіно". За результатами трьох раундів Горобець зазнав поразки рішенням суддів і тепер має в професійній бійцівській кар'єрі чотири невдачі за 12 перемог.
Кирило Горобець має українське громадянство, але вважає своєю резиденцією о. Пхукет (Таїланд), де, судячи з усього, і мешкає.
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