Представник України у змішаних єдиноборствах Дмитро Гриценко дав ексклюзивні відповіді на питання анкети YeSport.

Свій стиль бою одним реченням: "Я всебічно розвинений, прокачую і ударку, і боротьбу. Тому важко описати одним словом. Намагаюся вести бої грамотно, яскраво й розумно, щоб подобалося більшій кількості людей".

Найемоційніша перемога у кар’єрі: "Мій дебют у Bellator MMA. Це друга ліга світу серед 700 офіційних. Я рік був без тренувань, бо перебував у лавах ЗСУ. Фізично був неготовий, але морально – максимально. Завдяки навичкам і таланту здобув впевнену перемогу. Це стало великим проривом у кар’єрі".

Найприкріша поразка – як вона вас змінила: "У професіоналах у мене лише одна поразка, але я її не враховую. Більше боліли аматорські бої, коли дуже часто засуджували. Це було боляче й несправедливо. Найгірше те, що люди, які взагалі не розуміли, які в спорті ніколи нічого не добивалися і не могли би добитися, вирішували нашу долю. Молодих спортсменів це ламало, багато хто просто йшов зі спорту. Слава Богу, мене це не зламало, але тоді було дуже прикро".

Кумир у спорті або поза ним: "Кумирів немає. Є приклади – Ярослав Амосов, Олександр Усик. Я хочу писати власну історію, щоб люди рівнялися на мене".

Порада, яка запам'яталась: "Багато порад у голові, але вони дуже особисті".

Тренер для вас має бути другом чи суворим авторитетом: "І друг, і авторитет. На тренуванні – субординація, тренер головний. Поза тренуваннями – дружні стосунки".

