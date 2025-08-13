Боксер з України Цотне Рогава зганьбився на Гра-прі в Ер-Ріяді. 32-річний боєць грузинського походження програв матч проти боснійця Ахмета Крніча.

Але найбільшим фіаско Рогави стала не сама поразка, а той факт, що він вийшов на поєдинок під пісню російського репера Гіо Піка.

Бій за вихід у півфінал Гран-прі українець програв через рішення суддів: 57-57, 58-56 і 58-56 на користь Крніча. Це стало першою поразкою Рогави у професійній боксерській кар'єрі.

