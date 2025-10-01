Український боксер Сергій Радченко (11-8, 5 КО), який виступає у бріджервейті, повідомив, що зіграв за команду Маестро у матчі проти клубу Рентген (3:2) Української футбольної медіа-ліги.

"Для мене це був справжній дебют у великому футболі в рамках Української Медіаліги в складі Маестро. Атмосфера команди, дух змагання і нові знайомства – усе це надихає. Кожен у команді по-своєму крутий, і я вдячний за можливість бути частиною цього.

Я не професійний футболіст і значно посилити гру на такому рівні мені складно, але віддати всю енергію на полі, підтримати та зарядити команду – це завжди моє.

Особливо символічно, що перед цим відбулося вручення Золотого м’яча – 2025, який отримав Усман Дембеле. Ця нагорода для футболу, думаю, так само велична, як Кубок Мухаммеда Алі в боксі, який здобув Олександр Усик. Такий кубок – це символ перемоги, сили та величезної праці. Олександр, до речі, також вийшов на поле у великому футболі, що ще раз доводить – спорт єднає.

Окрема подяка директору нашого клубу – Владиславу Макарову. Вірю, що у нас все вийде", – написав Радченко в Instagram.

Нагадаємо, Сергій Радченко, якому 38 років, у травні цього року програв представнику ПАР Кевіну Лерені (31-3, 15 КО)у бою за титул WBC у бріджервейті. Після того він кинув виклик Олександру Усику.

