"В нього була дуже хороша любительська кар’єра, адже він виграв усе, що можливо, двічі ставши олімпійським чемпіоном. У профі в Ломаченка також була хороша кар’єра. Він здобув звання чемпіона світу в трьох вагових категоріях. Однак Ломаченко хотів стати абсолютом, чого зробити не зміг, хоча й двічі бився за це звання. Напевне, для нього це дуже боляче.

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Можливо, Ломаченко не став суперзіркою. З усім тим варто розуміти, що це залежить не лише від боксера, а й від промоушену. Мені здається, що Top Rank та Боб Арум не вивели його на той рівень, на якому він міг та повинен був боксувати", – сказав Дерев'янченко в інтерв'ю Sport-Express.

Нагадаємо, в червні Василь Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри. У своєму останньому поєдинку Василь нокаутував Джорджа Камбососа та став чемпіоном світу IBF у легкій вазі.

Впродовж своєї кар'єри український боксер володів чемпіонськими титулами у трьох вагових категоріях: у напівлегкій вазі за версією WBO (2014-2016), у другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016-2018) та у легкій вазі за версіями WBA (2018-2020), WBO (2018-2020, 2019) та IBF (2024-25). Крім того, Василь Ломаченко є дворазовим олімпійським чемпіоном в аматорах.

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