Рогава вперше висловився щодо своєї дебютної поразки на профі-рингу, якої він зазнав 13 серпня. У своєму Instagram боксер російською мовою написав, що зможе стати сильнішим після невдачі. Також він пояснив, чому вийшов на бій під пісню виконавця з країни-агресора.

Відомий український боксер вийшов під російську пісню на бій і вперше програв у кар'єрі

"Ми повернемося сильнішими, я вірю, що все з Божою допомогою.

Музику в останньому бою змінив мій колишній тренер Джонатан без мого відома. Думаю, все було зрозуміло по моєму обличчю", – написав Рогава.

В дописі українець оприлюднив офіційний лист від WBC, в якому вказано, що він обрав композицію грузинського співака Ніаза Діасамідзе. Втім, Цотне вийшов на ринг під пісню російського виконавця Гио ПиКа – "Буйно голова".

