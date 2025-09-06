Український боксер пояснив свій вихід під російську музику на Гран-прі WBC
Боєць надважкої ваги Цотне Рогава (12-1, 8 КО) прокоментував поразку від Ахмета Крнійіча (6-0, 4 КО) в 1/4 фіналу Гран-прі WBC.
Рогава вперше висловився щодо своєї дебютної поразки на профі-рингу, якої він зазнав 13 серпня. У своєму Instagram боксер російською мовою написав, що зможе стати сильнішим після невдачі. Також він пояснив, чому вийшов на бій під пісню виконавця з країни-агресора.
"Ми повернемося сильнішими, я вірю, що все з Божою допомогою.
Музику в останньому бою змінив мій колишній тренер Джонатан без мого відома. Думаю, все було зрозуміло по моєму обличчю", – написав Рогава.
В дописі українець оприлюднив офіційний лист від WBC, в якому вказано, що він обрав композицію грузинського співака Ніаза Діасамідзе. Втім, Цотне вийшов на ринг під пісню російського виконавця Гио ПиКа – "Буйно голова".
