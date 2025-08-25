– Вас вважають одним із найперспективніших українських боксерів у своїй категорії. А хто для вас кумир у боксі? Хоча, я здогадуюсь, кого ви назвете…

– Багато хто каже, що кумирів немає. Я там сам кумир, туди-сюди, але ні. Для мене це однозначно Олександр Олександрович Усик. Я хотів би повторити його результат, або перевершити навіть. Окрім нього є ще підкумири.

– Знайомі з Усиком?

– Ну ми не знайомі, але бачились. Я вперше побачив його, коли був дитиною. Тоді я просто: "Саша, як справи? Давай сфотографуємось". Я розплакався, бо був дуже радий його бачити, просто капець. Потім у 2024 році зустрівся з ним на базі в Кончі-Заспі. Він проводжав наших олімпійців на Ігри в Парижі. Але ми не перекинулись словами. Я лиш попросив його підписати футболку і ми "щолкнулись" (сфотографувались – прим.) з ним.

– На вашу думку, що Усику потрібно робити зараз? Йому активно нав’язують різних суперників, то Ітауму, то Паркера.

– Я думаю, що йому треба прислухатися до себе і робити те, що по-справжньому хоче. Якщо хоче скосити бабла, то хай б’ється з Джейком Полом і йде на пенсію. Якщо хоче ще раз довести свою перевагу, то хай б’є Паркера, Ітауму, Кабаєла. Наскільки у нього вистачить запасу міцності.

На мою думку, найбільш цікавим для Усика є Агіт Кабаєл. Паркер не потягне його по швидкості, по витривалості. Одразу мінус. Ітаума гарний тільки в плані фінансів, тому що Туркі Аль аш-Шейх хоче цього бою. Але молодий, зелений. Не знаю, що йому треба зробити, аби здивувати Усика. Ну і, звісно, Ф’юрі. Він і без тренувань не буде простим, – сказав Лозан в інтерв'ю Спорт 24.

