Український боксер надважкого дивізіону Олександр Захожий (19-1, 15 КО) заявив, що був би не проти бою з колишнім чемпіоном світу за версією WBC Деонтеєм Вайлдером.

"Я тренуюсь в Tiger Gym. У мене новий тренер, новий тренер з фізичної підготовки, нова команда та нове бачення.

Я хочу битися з Вайлдером. Він – знаменитість, це був би великий досвід для мене. Це мій час. У нас схожі позиції на BoxRec, ми можемо зробити цей бій", – заявив Захожий у коментарі Grafters_com.

Захожий у листопаді 2024 року зазнав першої поразки у професійній кар'єрі – програв представнику Косово Лабіноту Ксоджаю (21-3, 16 КО). Ця невдача позбавила Олександра титулу EBU.

39-рчний Вайлдер у 2015-2020 роках був чемпіоном світу за версією WBC. Чемпіонського статусу він позбувся після двох поразок поспіль від Тайсона Ф’юрі у трилогії.

