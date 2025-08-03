Колишній претендент на пояс WBC у бріджервейті Сергій Радченко не проти вийти на ринг з Олександром Усиком.

– Як ви оцінюєте теперішню форму Олександра Усика? Чи став він ще кращим?

– З урахуванням того, який табір має Олександр, та його підхід до тренувального процесу, він стає кращим з кожною підготовкою. Попри те, що за віком він не молодшає.

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– Що думаєте про можливий бій проти Джозефа Паркера? Чи потрібен Усику цей поєдинок і як, на вашу думку, він може завершитися?

– Який поєдинок потрібен Усику, а який ні – це може вирішувати тільки сам Сашко. Він сам знає про свої цілі, самопочуття та бажання. Глядачі й вболівальники можуть лише міркувати. Щодо Паркера – я особисто його знаю, бачив його роботу в ринзі з Володимиром Кличком та останні виступи. Цей хлопець має характер, силу й навички, завдяки яким може створити складнощі будь-якому боксеру. Якщо Усик вибере його наступним суперником, то, думаю, ми побачимо чудовий бій, у якому Олександр здобуде перемогу.

– Також були розмови про поєдинок проти Ф’юрі. Чи хотіли б ви побачити трилогію?

– Так. Я думаю, якщо промоутери зроблять цікаву розкрутку бою, а сам Тайсон додасть вогню, то буде цікаво. Завжди хочеться дивитися бої, в яких беруть участь два яскраві спортсмени.

– З якими суперниками ви особисто хотіли б ще побачити бої Усика?

– Бій зі мною – і я не жартую. Для мене це було б найцікавіше. А так, виступи Сашка мені подобаються. Я завжди вболіваю за нього від щирого серця й із радістю подивлюся наступний бій проти будь-якого суперника.

– Після бою проти Дюбуа до Усика також звернувся блогер Джейк Пол, який хоче битися за правилами ММА. Чи є сенс у такому поєдинку? Чи має Пол хоча б невеликі шанси?

– Це вже точно не про бокс. Це – шоу. Знову ж таки, кожен робить те, що йому до вподоби. А глядачі дивляться, якщо їм цікаво. Для мене будь-який виступ Олександра буде цікавим. Головне – щоб це не були "піддавки" за умовами контракту.

– Деякі експерти кажуть, що Олександру потрібно вчасно завершити кар’єру, щоб не втратити титули. Чи згодні ви з цим?

– Завжди бажано все робити вчасно. Багато хто говорить: якби був на місці Усика, то завершив би кар’єру ще після першої або другої перемоги над Ф’юрі. Але в кожного – своє місце і свій вибір. Саша точно знає, що для нього правильно.

Особисто я хочу, щоб Усик завершив боксерську кар’єру непереможним – і бажано в статусі абсолютного чемпіона світу, – резюмував 38-річний Радченко у коментарі LuckyPunch.

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