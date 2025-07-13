Сергій Богачук може повернутися на ринг 13 вересня цього року.

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26-2, 24 KO) входить у плани організаторів титульного поєдинку між Саулем "Канело" Альваресом та Теренсом Кроуфордом щодо проведення одного з боїв у андеркаді івенту. Про це повідомляє Tribuna.com.

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Вечір боксу з головним боєм Канело – Кроуфорд запланований на 13 вересня у Лас-Вегасі. Хто саме може стати суперником українця поки що невідомо.

Богачук 17 травня цього року в США провів свій останній на сьогодні бій, в якому виграв у американця Майкла Фокса (24-5, 5 КО).

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