Віталій Мандзин близький до того, аби отримати серйозне визнання на міжнародному рівні.

Український біатлоніст Віталій Мандзин потрапив до списку претендентів на звання "Новачок сезону", повідомляє IBU.

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Суперниками 22-річного спортсмена в голосуванні є норвежці Мартін Улдал та Ісак Фрей, а також німець Даніло Рітмюллер. Підтримати нашого земляка можна за посиланням. Цікаво, що станом на ранок, 19 квітня, українець був беззаперечним фаворитом голосування.

Нагадаємо, сезон-2024/25 Мандзин завершив на 31-й позиції загального заліку Кубку світу. Його найкращим результатом стало 4-те місце в короткій індивідуальній гонці на першому етапі Кубка світу у фінському Контіолахті. На етапі Кубку світу в чеському Нове-Мєсто Мандзин завоював бронзу у складі естафетної четвірки.

До слова, за підсумками міжнародного сезону Мандзин програв боротьбу за титул найкращого молодого біатлоніста Кемпбелу Райту зі США.

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