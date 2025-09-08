Головний тренер запоріжців Дмитро Щиглінський розповів про підготовку команди до нового сезону Суперліги. Наставник повідомив, що клуб залишив один гравець.

"Працювати з українською частиною ростеру команди почали 15 серпня. Перші два тижні були присвячені переважно фізичній підготовці: ранкові тренування на стадіоні (швидкість, витривалість) та вечірні тренування у залі (індивідуальна техніка, захист, робота у малих групах над формами захисту).

На жаль, за сімейними обставинами команду залишив Стецюра, але на початку вересня до команди доєдналися усі легіонери і зараз усі тренування відбуваються на майданчику палацу спорту Юність та у тренажерному залі", – сказав Шиглінський для прес-служби Запоріжжя.

Цікаво, що Микита Стецюра приєднався до запорізького клубу лише 12 серпня. До цього 22-річний баскетболіст грав за Прикарпаття-Говерлу та Київ-Баскет. Додамо, що старт нового сезону Суперліги запланований на початок жовтня.

