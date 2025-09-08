Український баскетболіст покинув клуб Суперліги за сімейними обставинами – пробув у команді менше місяця
Форвард Микита Стецюра залишив розташування баскетбольного клубу Запоріжжя.
Головний тренер запоріжців Дмитро Щиглінський розповів про підготовку команди до нового сезону Суперліги. Наставник повідомив, що клуб залишив один гравець.
"Працювати з українською частиною ростеру команди почали 15 серпня. Перші два тижні були присвячені переважно фізичній підготовці: ранкові тренування на стадіоні (швидкість, витривалість) та вечірні тренування у залі (індивідуальна техніка, захист, робота у малих групах над формами захисту).
На жаль, за сімейними обставинами команду залишив Стецюра, але на початку вересня до команди доєдналися усі легіонери і зараз усі тренування відбуваються на майданчику палацу спорту Юність та у тренажерному залі", – сказав Шиглінський для прес-служби Запоріжжя.
Цікаво, що Микита Стецюра приєднався до запорізького клубу лише 12 серпня. До цього 22-річний баскетболіст грав за Прикарпаття-Говерлу та Київ-Баскет. Додамо, що старт нового сезону Суперліги запланований на початок жовтня.
